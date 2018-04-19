Mardin'de Hükümlülere Sertifika Verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde uygulamalı girişimcilik eğitiminde başarılı olan hükümlülere sertifika verildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği ile verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik hükümlüleri, gerçekleştirilen törenle sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ verilen eğitimin bireysel ve toplumsal katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Altındağ "Girişimcilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan kişilerin, yakın zamanda kendi işyerlerini kurduğunu görmeyi diliyorum" dedi. - MARDİN