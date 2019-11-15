Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2)
DERİK'TE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDAMardin'in Derik ilçesinde hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
15.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:14
DERİK'TE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Mardin'in Derik ilçesinde hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri, Derik'te belediyenin farklı birimlerinde görevli 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin, ifade işlemleri sürüyor.Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),
Kaynak: DHA