Mardin'de halk pazarında Kovid-19 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde halk pazarında Kovid-19 aşı uygulama noktası kuruldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde halk pazarında Kovid-19 aşı uygulama noktası kuruldu. Bazı vatandaşlar alışverişlerinin ardından burada aşı yaptırdı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Görmez, dünyayı etkileyen Türkiye'yi de etkisi altına alan salgından dolayı sıkıntılı günler yaşadıklarını belirtti.

Bu sıkıntılı günleri aşmaları için aşının çok büyük faydası olduğunu kaydeden Görmez, mobil ekiplerle vatandaşlara aşı yaptıklarını söyledi.

Oluşturulan aşı noktalarında çalışmalarının gün boyu sürdüğünü anlatan Görmez, "Vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Pazara alışverişe gelen 54 yaşındaki Seydo Ekinci, uygulama noktasını görünce aşı olmaya karar verdiğini aktardı.

Ekinci, herkesi aşı olmaya davet ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız