Mardin'de güvenlik korucularına yönelik "Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nce güvenlik korucularına yönelik "Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Burada konuşan Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci, ülkenin birçok yerinde huzur ve güven ortamının sağlanmasında, terörle mücadelede, her daim emniyet ve jandarma birimlerinin yanında bulunan güvenlik korucuların önemine işaret etti.

Temurci, ilde 3 bin 214 güvenlik korucusu, 731 de gönüllü güvenlik korucusunun sorumluluklarını özveri ile yerine getirmekte olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki tüm korucularımızın kolluk kuvvetlerimize verdiği destek ve devletimize sağladığı katkı, milletimizin ve ülkemizin takdirini toplamaktadır. Milletimizin tüm kolluk birimlerimize, korucularımıza güveni ve inancı tamdır." dedi.

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman da katılımcılara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Güvenlik koruculuğu sisteminin kuruluşuna değinen Karaman, "Güvenlik korucularımızın, görevleri esnasında karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmeleri için her türlü desteği sağlamaya özen göstermekteyiz. Bugün itibarıyla ülkemiz genelinde 32 ilde 56 bin 562 güvenlik korucusu, 18 bin 602 gönüllü olmak üzere toplam 75 bin 164 güvenlik korucusu ve gönüllü güvenlik korucusu görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güvenlik korucuları adına konuşan Sinan Çoltu ise son terörist de etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

Çoltu, "Vatanın birliği ve bütünlüğü için canla başla çalışmaya devam edip vatana hizmette verilecek her türlü görevi üstleneceğimize ve bu uğurda canlarımızı seve seve feda edeceğimize şeref sözü veriyoruz." dedi.

Programda daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala tarafından güvenlik korucularına eğitim verildi.

Binbaşı Ceyhun Çınar tarafından da terör örgütünün faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

Programa Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Ünlü, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Cenk Gedik, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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