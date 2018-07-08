Mardin'de Görevden Alınan 2 Kaymakam İhraç Edildi

Mardin'de 3 Nisan'da görevden alınan eski kaymakamlar Erol Korkmaz ve Mehmet Yaşar Yeşiltaş ihraç edildi.

Mardin'in görevden alınan Ömerli İlçe Kaymakamı Erol Korkmaz ve Dargeçit İlçe Kaymakamı Mehmet Yaşar Yeşiltaş, Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edildi.

Korkmaz ve Yeşiltaş, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca 3 Nisan'da açığa alınmıştı. Gözaltına alınan kaymakamlardan Yeşiltaş tutuklanmış, Korkmaz ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - MARDİN