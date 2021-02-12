Mardin'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
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Mardin'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

12.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:16
Mardin'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Kemerli Mahallesi'nde 6 çocuk annesi Ceyhan Dalar (28), banyodaki kazandan su almak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

Yakınları tarafından Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan Dalar, kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Dalar'ın yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Çetin

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