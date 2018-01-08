Mardin'de Ebelere Yönelik Eğitim Programı

Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, bebek ölüm oranının kentte gün geçtikte azaldığını aktardı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Mardin Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle "Ebeler için güncel yaklaşımlarla doğuma bakış" konulu eğitim programı düzenlendi.

Bir otelde, kentteki bebek ölüm oranlarının azalması amacıyla ebelere yönelik düzenlenen, 4 gün sürecek programın açılışında konuşan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, ebelik mesleğinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Ağırakça, mesleğin hiçbir zaman kesintiye uğramadan günümüze kadar geldiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürü Yavuz da Mardin'de bebek ölümlerinin azaldığını kaydetti.



Sağlıkta gelişmişlik ölçütlerinden en önemli göstergelerin başında anne ve bebek ölüm oranlarının geldiğine işaret eden Yavuz, bebek ölüm oranının kentte gün geçtikte azaldığını aktardı.

Yavuz, "Mardin'de 1992 yılında bebek ölüm hızı binde 92 idi. 2017 yılı itibarıyla binde 9,7'ye düşmüş durumda. Peki bu oran yeterli mi? Kesinlikle hayır. Türkiye genelinde bu oran binde 7,2'dir. Bu oranı düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Anne ölümlerinin kentte yüz binde 19 olduğunu dile getiren Yavuz, Türkiye genelinde ise bunun yüz binde 15,5 olduğunu kaydetti.

Yavuz, bu oranın da düşürülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Eğitim programına kent genelindeki ebelerin periyodik olarak katılacakları belirtildi.