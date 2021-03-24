Mardin'de aranan zanlının üzerinde esrar ele geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aranan zanlının üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi.

Mardin'in Derik ilçesinde hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından aranan zanlının üzerinde 200 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Taşıt Mahallesi mevkisinde yol uygulamasında durdurulan araçta sürücü Ş.İ'nin yapılan sorgulamasında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ş.İ'nin üst aramasında 200 gram toz esrar ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar