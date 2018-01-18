Mardin'de Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni

Mardin'de 2 şehit ailesi ile gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler ile gazi hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi izlenirken, şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Vali Mustafa Yaman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit düşen Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında görevli Velit Bekdaş, Nusaybin ilçesinde 24 Ağustos 2015'te babasının evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Yakup Mete'nin ailesi ile 15 Temmuz gazisi Mustafa Atlı'ya Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

-"Allah bizlere de şehitliği nasip etsin"

Şehidin babası Abdulkadir Bekdaş törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Şehitlik mertebesinin önemine işaret eden Bekdaş, şöyle konuştu:

"Devletimiz daim olsun. Hem Allah yolunda hem de vatanı için şehit oldu, Allah'a şükürler olsun. Şehit olduktan bir hafta sonra onu rüyada görmüşler. Kendisinin cennetin en yüksek yerlerinde olduğunu, annesine üzülmemesi gerektiğini söylemiş. Ben bu anlamda çok mutluyum. Allah bizlere de şehitliği nasip etsin."

Şehidin ablası Diyap Mete de tören dolayısıyla duygulu anlar yaşadığını dile getirerek, "Devletin başı sağ olsun." dedi.

"Uğrunda ölemedik ama gazi olduk"

15 Temmuz gazisi Mustafa Atlı da hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yakınlarında sol omzundan yaralandığını söyledi.

Sağlığının iyiye gittiğini aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Gerçekten müthiş bir duygu. Rabbime binlerce kez şükrediyorum, bu duyguyu tattık. Vatan, uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda ölemedik ama gazi olduk. Vatan sağ olsun. Bir değil bin canımız vatana feda olsun."