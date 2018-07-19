Mardin'de Çocuklara Arkeolojik Kazı Eğitimi

Mardin Müzesinde çocukları tarihi eser konusunda bilinçlendirmek amacıyla Arkeolojik Kazı Eğitimi veriliyor.

Mardin Müzesi bahçesinde oluşturulan ArkeoPark alanında 7-15 yaş arasındaki çocuklar, daha önce görevlilerce yerleştirilen eserleri bulmak için arkeologlar tarafından kullanılan aletlerle kazı yapıyor. Öğrencilere, uzmanlarca kazı teknikleri, eserin ortaya çıkarılması ve korunması konularında uygulamalı eğitim veriliyor. Öğrenciler, bu sayede hem eğleniyor hem de tarihi eserler konusunda bilinçleniyor.

Mardin Müzesinde görevli Sanat Tarihçisi Seher İvrendi, 2010 yılından bu yana uygulamaya geçirdikleri müze eğitimi programlarıyla, çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

İvrendi, ArkeoPark kazı alanında çocukları kültürel varlıkları koruma ve yaşatma konusunda bilgilendirdiklerini kaydetti.

Müze eğitimcisi Işılay Baysak da çocuklara ArkeoPark alanında hem teorik hem de pratik eğitim verdiklerini belirterek, "Burada neolitik yaşamı görüyorlar, neolitik yaşama dair bulgular elde edip neolitik yaşamı tanıyorlar. İmitasyon ürünlerimizi öncesinden toprak altına koyuyoruz, üzerini toprakla kapatıyoruz ve sonrasında çocuklar kazı yapıp o ürünleri bulup çıkarıyor." dedi.

11 yaşındaki Şehmus Kaba, "İsteyerek buraya geldim, burada güzel etkinlikler oluyor. Biz buraları kazıyoruz, kase, bardak, kaşık buluyoruz. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Burcu Gülseroğlu, tarihi eserlerin nasıl ortaya çıkarıldığını öğrendiğini anlatarak, "Onları bulunca kendimi çok mutlu, güzel hissediyorum. Önce tarihi eserlerin ne olduğunu öğrendik sonra buraya geldik. Toprağın içinden vazolar çıkıyor, tarihi eşyalar çıkıyor, onları fırçayla temizliyor ve çıkartıyoruz." diye konuştu.