Mardin'de, Biri Sözde Bölge Sorumlusu Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Mardin'de, Biri Sözde Bölge Sorumlusu Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu üç terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin, Midyat ve Ömerli kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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YORUMLAR (6)

  • CEMİL:
    BENDE KÜRDÜM PKK ASLA KÜRT DEGİLDİR BU ÜLKEYİ ABD ÇIKARLARINA GÖRE ŞEKLE SOKMAYA ÇLŞ TAŞERON HAİNLERDİR LİDER KADROSUNUN ÇOĞUDA ERMENİDİR ASLA KAZANAMAYACAK YOK OLACAKTIR BİZ EDİRNEDEN KARSA BİRİZ BERABERİZ VEDE BÜYÜK BİR MİLLETİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
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  • ZAFER :
    Leşlerini olduğu yerde bırakın çakallara aş olsun......elleriniz dert görmesin yiğitlerim ,bunlar bitti artık ha gayret arslanlarım...
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  • ALİ BABACAN:
    Hain serefsizleri bir bir haketikleri Esek Cennetine iade edecegiz. Vatan ve Mehmetciklerimiz sagolsun
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