Mardin'de bir kan davası daha barışla sonuçlandı
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Mardin'de bir kan davası daha barışla sonuçlandı

07.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:43
Mardin'de bir kan davası daha barışla sonuçlandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 yıl önce Mehmet Selim Adın'ın hayatını kaybetmesiyle Bozuk ve Adın aileleri arasında başlayan kan davası barışla sonuçlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 yıl önce Mehmet Selim Adın'ın hayatını kaybetmesiyle Bozuk ve Adın aileleri arasında başlayan kan davası barışla sonuçlandı.

Kızıltepe'de 10 Ekim 2017 yılında Adın ve Bozuk aileleri arasında çıkan kavgada Mehmet Selim Adın hayatını kaybetmişti. İki aile arasında yaşanan husumet, 3 yıl aradan sonra hayırsever Şerih Karahan ve Mecit Çeçen'in girişimleriyle son buldu. Cumhuriyet Mahallesi Behçet Keleşoğlu Taziye Evi'nde düzenlenen barış törenine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, barışa vesile olan Şerih Karahan ve Mecit Çeçen ile her iki aile bireyleri katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu. Kızıltepe vaizi Kemal Kahraman, sulhun önemine dikkat çeken bir konuşma yaptı. Korona virüs yüzünden sadece aile bireylerinden Eyüp Bozuk ve hayatını kaybeden Mehmet Selim Adın'ın babası Abdulkadir Adın'ın tokalaştığı programda, davetlilere kolonya ve mırra ikram edildi.

Kaymakam Çam, barışa şahitlik etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi. Çam, barışa aracılık edenlere teşekkür etti.

Barış törenine katılan Fahri Cevheroğlu, husumetin 3 yıl önce olduğunu ifade etti. Cevheroğlu, "İki ailenin bağları da vardı. Şu anda sayın kaymakamımızın, Şerif Karahan'ın Mecit Çeçen'in vesile oldukları bir husumeti sona erdirdik. Şu anda onu nihayetlendirdik. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - MARDİN

Mardin'de bir kan davası daha barışla sonuçlandı
Mardin'de bir kan davası daha barışla sonuçlandı
Mardin'de bir kan davası daha barışla sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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