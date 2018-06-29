Mardin'de Bilgilendirme Toplantısı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "2018 Merkezi Sınav ve Yerel Yerleştirme" ile "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında Artuklu Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri, sorumlu şube müdürleri, ilde bulunan tüm ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görevli okul müdürleri, tüm ortaöğretim kurumlarının müdürleri ile tercih işlemlerinden sorumlu rehber öğretmenler katıldı.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili Mardin'de yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Sarı, bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle ilgili ilçe milli eğitim müdürlükleriyle koordineli bir şekilde her türlü tedbirin alındığını ve hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ ve RAM rehberlik öğretmenleri tarafından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu hakkında sunum yapıldı.