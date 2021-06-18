Mardin'de alt yapı koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince alt yapı koordinasyon merkezi toplantısı düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesince alt yapı koordinasyon merkezi toplantısı düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan'ın başkanlığında, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, MARSU Genel Müdür Vekili Abdüsselam Altunkaynak, ilgili daire başkanları, kurum müdürlerinin katılımlarıyla haziran ayı alt yapı koordinasyon merkezi toplantısı yapıldı.

Toplantı, kurumlarının alt yapı çalışmaları konusunda bilgi verildi, 2021 yılı içerisinde ilçelerde yapılacak elektrik, doğal gaz ve alt yapı çalışmaları değerlendirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz