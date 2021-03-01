Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
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Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu

01.03.2021 08:14 | Son Güncelleme: 01.03.2021 08:21
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu

MARDİN'in Artuklu Belediyesi'nce kadınlara yönelik meslek edinme çalışmaları kapsamında son 4 yılda düzenlenen kurslara katılan 1100 kadın meslek sahibi oldu.

MARDİN'in Artuklu Belediyesi'nce kadınlara yönelik meslek edinme çalışmaları kapsamında son 4 yılda düzenlenen kurslara katılan 1100 kadın meslek sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'nin de uygulandığını kursta, yumurta kolisi gibi atık malzemelerden süs eşyaları üretiliyor. 

Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, ilçede kadınların istihdam ve meslek edinmelerine yönelik belediye bünyesinde açılan çeşitli kurslarda eğitim gören 1100 kadının meslek sahibi olduğunu bildirdi. Başkan Tutaşı, içede 4 mahallede açtıkları kurs merkezlerine taleplerin her geçen gün artığını ifade ederek, yeni kursların açılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Kursa katılan kadınların hem istihdam hem de meslek edindiğini aktaran Tutaşı, "Mahallelerimizdeki kurslara önem veriyoruz. Şu anda mevcut 4 mahalle kurslarımız var. Bu sayıyı az görüyoruz. Daha da çok artırmak istiyoruz. Çünkü talep var. Elimizden geldiğince, imkanlar el verdiğince biz bunları artıracağız. El işleme sanatı, telkari, cam işleme, kuaförlük gibi bir çok alanda eğitim verilen kurslarda çalışmaları daha çok özendirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

'YUMURTA KOLİSİNDEN SÜS EŞYASI ÜRETİLİYOR'Artuklu Belediyesi Meslek Eğitim Kursu eğitmenlerinden Birsen Erginoğlu (48), kurslarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır atık projesi'nin de uygulandığını ifade ederek, "Öğrencilerimiz 'Sıfır atık projesi' ile birlikte yumuurta kolisini süs sepetine dönüştürüyor" dedi.

FOTOGRAFLI

 


Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu
Mardin'de açılan kurslarda 1100 kadın meslek sahibi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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