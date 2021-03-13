Mardin'de 8 katlı apartmanda çıkan yangın ucuz atlatıldı
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Mardin'de 8 katlı apartmanda çıkan yangın ucuz atlatıldı

13.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:29
Mardin'de 8 katlı apartmanda çıkan yangın ucuz atlatıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mart Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahipleri bir yandan çıkan yangına kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, dairede büyük çapta hasara neden olurken, yangında ölen yada yaralanan olmaması tek teselli oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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