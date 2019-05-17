Mardin'de 700 Öğrenciye İftar

Mardin İl Müftülüğünce 700 öğrenciye yönelik iftar programı düzenlendi.

İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenen iftar programına, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kuran Kursu ve hafızlık eğitimi alan öğrenciler katıldı.

Vali Mustafa Yaman, öğrencilerle beraber hep birlikte güzel bir iftar yaptıklarını söyledi.

Yaman, şöyle konuştu:

"İyilikleri çoğaltırsak o kadar çok kötülük azalacak ve bitecektir. Burada küçük yavrularımızla da iftar sofrasından birlikte olmayı öğretiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bu birlik ve beraberlik bundan sonra da devam edecek. Bölgenin huzuru da iki yıldır bundan dolayı sağlandı. Ülkemizin ve dünyanın huzuru bu şekilde sağlanmış olacak."

Programa, Vali Yardımcısı Osman Demir, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı katıldı.

Kaynak: AA