Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
22.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 23:56
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
(Kübra Nur Atik/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı