Karaman'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş, 19 Eylül Gaziler Günü'nün bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün olduğunu söyledi.

Baş konuşmasının devamında, "19 Eylül, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür." dedi.

Daha sonra Vali Işık ve beraberindekiler Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesini ziyaret etti.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, daire müdürleri, askeri erkan ile gaziler katıldı.