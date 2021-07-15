Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli yapıldı
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Mardin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli yapıldı

Mardin'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' paneli yapıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, tasada, kederde, sevinçte beraber olan milleti bölmek isteyenlere, fitne fesat çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Kısacası FETÖ oyunlarına, kumpaslarına kapılarımızı kapatacağız." dedi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, tasada, kederde, sevinçte beraber olan milleti bölmek isteyenlere, fitne fesat çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Kısacası FETÖ oyunlarına, kumpaslarına kapılarımızı kapatacağız." dedi.

Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Vali Demirtaş, milli iradenin büyük bir güç olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliği bozmaya yönelik bu hain darbe girişiminin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

"15 Temmuz bir milletin ihanetle dirilişinin en güzel örneğidir." diyen Demirtaş, aynı zamanda meydanın darbecilere, cuntacılara, hainlere bırakılamayacağının da en güzel ispatı olduğunu aktardı.

Demirtaş, "Tasada, kederde, sevinçte beraber olan milletimizi bölmek isteyenlere, aramızda fitne fesat çıkarmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kısacası FETÖ oyunlarına, kumpaslarına kapılarımızı kapatacağız. Bu noktada eğitim camiamıza, akademisyenlerimize, öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Evlatlarımızı milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile donatmak konusundaki duyarlılığınızı 15 Temmuz konusunda da göstermelisiniz." diye konuştu.

Gençlerin 15 Temmuz gecesinde kendi iradeleri ile meydanlara çıkıp kararlı bir duruş sergilemelerinin vatan, millet, bayrak ve ezan gibi kutsallara ne kadar duyarlı olduklarını bir kez daha gösterdiğini dile getiren Demirtaş, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin en ince ayrıntısına kadar genç kuşaklara anlatılması gerektiğini kaydetti.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar da gösterilen direniş nedeniyle 15 Temmuz'daki darbe girişiminin diğer darbelerden sosyolojik anlamda farklı değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Özcoşar, "Sokaklara inmiş insanların devletlerini, hükümetlerini bir darbeye veya bir isyana karşı koruyor olmaları görülmüş bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Daha sonra panele geçildi.

Moderatörlüğünü Rektör Özcoşar'ın yaptığı oturuma İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türker ve MAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Necmettin Acar konuşmacı olarak katıldı.

Panelin ardından davetliler MAÜ Rektörlüğündeki fuaye alanında açılan "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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