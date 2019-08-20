Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirmeye destek

20.08.2019 18:50

Mardin'de, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de aralarında yer aldığı bir grup belediyeye görevlendirme yapılması kararına destek verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile HDP'li belediyenin işten çıkardığı işçilerin de bulunduğu grup, basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, HDP'li yöneticilerin belediyeden 249 kişiyi işten çıkardığını söyledi.

Birçok üyelerine mobbing uygulandığını aktaran Cihan, şöyle konuştu:

"HDP'li belediye başkanı Ahmet Türk'e o dönem bu sürecin yanlış olduğunu söylemiştik. Şehirde yapılan bütün çalışmalarda bu insanların emeği vardı. İdeolojik olarak davranmanın yanlış bir uygulama olduğunu belirtmiştik. Süreç böyle gelişmişti. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. İşten haksız yere çıkarılan o arkadaşların tekrar işe alınması konusunda başkan vekilimizden ricada bulunacağız. "

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de Ahmet Türk'ün seçimin ardından ilk icraatının şehit yakınlarını işten çıkarmak olduğunu söyledi.

Kandemir, "Ahmet Türk, şehit yakınlarını çıkarıp kendi yakınlarını işe almıştı. Kayyum ataması haberi ile milletimizin yüzü gülmeye başladı. Mardin daha güzel hizmetlere kavuşacak. Kayyumla beraber huzur gelecek ve terör bitecek. Bu ortamda Sayın Valimizin büyük katkıları olacak. Kayyumdan gerçekten memnunuz. İnşallah kayyumla beraber adalet yerini bulacaktır." şeklinde konuştu.

"Mardin'de artık terör yok huzur var"

Kaballa Mahallesi'nden Recep Elibol da HDP'li belediyenin hiçbir icraatını göremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinden sonra tüm hizmetlerimiz durdu. Huzursuzduk, güven ortamı kalmamıştı. Biz bu süreçten kurtulduğumuz için çok memnunuz, mutluyuz. Devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza, İçişleri Bakanı'mıza çok teşekkür ederiz. Mardin'de artık terör yok huzur var. Bu saatten sonra millet hizmet görecek, devletin şefkatini hizmetini görecek."

"Hak yerini buldu"

İşten çıkarılan Hülya Yıldız da "Biz çok mağdur olduk. Vali Bey'i ziyaret ettiğim için beni işten çıkarmışlardır. Şimdi kayyum atandı. Vatana, millete hayırlı olsun. Hak yerini buldu." dedi.

İşten 2,5 ay önce çıkartılan Zeynep Deniz mağdur edildiklerini dile getirerek, görevlendirme yapıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Vatandaşlardan Cesur Yağmurcu ise "Mardin'de aylarca susuz kaldık. Çok sıkıntılar yaşadık. Valimiz göreve geldi. Yarım kalan işleri devam ettirecek, sıkıntılarımız bitecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA