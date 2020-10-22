Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri "Emanetiniz, emanetimizdir" anlayışıyla şehit yakınları ile gazileri ziyaret ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri "Emanetiniz, emanetimizdir" anlayışıyla şehit yakınları ile gazileri ziyaret ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit ve Gazi Şube Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda ziyaretler gerçekleştiren ekipler şehit yakını ve gazilerle sohbet ederek, Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı seti ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz