Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant tedavisi
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Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant tedavisi

18.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:44
Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant tedavisi

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) diş implantı uygulamasına başlandı.

Mardin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde (ADSM) diş implantı uygulamasına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak haftada iki gün 3 hekimle implant tedavisi uygulanacak.

Başhekim Suat Önal, hastane şartlarını iyileştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Halkın talepleri doğrultusunda implant tedavilerine de başladıklarını aktaran Önal, eğitimlerin ardından merkezde implant tedavisini kendisiyle beraber 3 hekimin gerçekleştirdiğini belirtti.

Vatandaşların ilk dışına sevki azaltmayı arzuladıklarını aktaran Önal, "Halkımızın daha ekonomik şartlarda implant tedavisini yapmasını sağladık. Burada özele göre yüzde 60 oranla daha ekonomik şartlarda bir implant tedavisi yapılıyor. Bu konuda bizlere destek olan yöneticilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Merkezde ilk tedavinin uygulandığı Sevcan Şimdi de bu tedavinin bir devlet hastanesinde yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Şimdi, "Bu hizmeti bize sunan devletimize, Sağlık Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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