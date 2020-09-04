Marcus Aurelius evine döndü Marcus Aurelius evine döndüROMA döneminin en bilinen imparatorlarından Marcus Aurelius'a ait heykel, evi olan Burdur Arkeoloji Müzesi'ne döndü.

Marcus Aurelius evine döndü

ROMA döneminin en bilinen imparatorlarından Marcus Aurelius'a ait heykel, evi olan Burdur Arkeoloji Müzesi'ne döndü.

Burdur Arkeoloji Müzesi'nden 'Bir Zamanlar Toroslar'da; Sagalassos' sergisi için İstanbul'a götürülen, içinde prehistorik çağlarda Anadolu'da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut kemiklerinden Roma imparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian'ın anıtsal boyuttaki heykellerine kadar 368 eserden Hadrian Heykeli dışındaki 367'si, sergi süresinin ardından Burdur Arkeoloji Müzesi'ne geri getirildi.

27 Kasım 2019? 18 Mart 2020 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika KU Leuven Üniversitesi'nin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğiyle hazırlanan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ev sahipliğinde açılan sergi için Burdur Arkeoloji Müzesi'nden 368 eser sergilenmek üzere İstanbul'a götürülmüştü.

İstanbul'da çok kısa sürede 80 bin kişinin ziyaret ettiği 368 eserin bulunduğu sergi, koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapandı. Kapalı olduğu süreçte sergi, dijital uygulamalar sayesinde 360 derece online ziyaret ile sanatseverle buluştu. Sergiyi sanal tur ile 40 bin kişi ziyaret ederken 45 bin kişi de link adresini tıkladı. Yoğun ilgi nedeniyle sergi 8 Haziran 2020 tarihinde kapılarını tekrar ziyaretçilere açarak, 23 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta ziyaretçilerini kabul etti. Sürenin tamamlanmasının ardından tarihi eserler kamyonlarla Burdur Arkeoloji Müzesi'ndeki yerlerine getirilerek sergilenmeye başlandı.

Kaynak: DHA