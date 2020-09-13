Marcel Tisserand kimdir? Marcel Tisserand kaç yaşında? Marcel Tisserand pozisyonu hangisi? Marcel Tisserand hangi takımlarda oynadı?
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Marcel Tisserand kimdir? Marcel Tisserand kaç yaşında? Marcel Tisserand pozisyonu hangisi? Marcel Tisserand hangi takımlarda oynadı?

Spor gündeminde adından çok söz ettiren Marcel Tisserand, pek çok takımda forma giymiştir. Türkiye'de en son Fenerbahçe ile adı anıldı. İstanbul'a görüşmelere gelen Tisserand hakkında merak edilenler. Marcel Tisserand kimdir? Marcel Tisserand kaç yaşında? Marcel Tisserand hangi pozisyonda oynamaktadır? Marcel Tisserand hangi ayak ile oynuyor?

Marcel Tisserand kimdir? Marcel Tisserand kaç yaşında? Marcel Tisserand pozisyonu hangisi? Marcel Tisserand hangi takımlarda oynadı?
13.09.2020 17:56 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:01

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Marcel Tisserand, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Marcel Tisserand kimdir? Marcel Tisserand hangi takımlarda oynadı? Marcel Tisserand kaç yaşında nereli? Marcel Tisserand hangi pozisyonda oynuyor?

MARCEL TİSSERAND KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 10 Ocak 1993

Kaç yaşında: 27 yaşında

Nereli: Meaux, Fransa

Kilo: 80 kg

Kariyer başlangıç tarihi: 2009

Marcel Tisserand (d. 10 Ocak 1993), Demokratik Kongolu futbolcudur. Vfl Wolfsburg'da oynamaktadır.

Ligue 1'de ilk maçına Monaco forması altında 10 Ağustos 2013'te Bordeaux karşısında çıkmıştır.20 Ocak 2014'te 6 aylığına Ligue 2 ekiplerinden RC Lens'e kiralanmıştır. Temmuz 2014'te ise Toulouse FC'ye kiralanmıştır.

Fransa doğumlu olan oyuncu annesinin ülkeside olan Demokratik Kongo'nun U-19 formasını giymiştir.2013'te 2013 Toulon Tournament'de Demokratik Kongo U-20'nin takım kaptanlığını da yapmıştır. Hâlen millî takım tercihini de yapmamıştır.

MARCEL TİSSERAND POZİSYONU HANGİSİ? MARCEL TİSSERAND HANGİ AYAK İLE OYNUYOR?

Defans/ Stoper pozisyonunda oynayan Marcel Tisserand, sağ ayak ile oynamaktadır.

36 LİG MAÇINA ÇIKTI

2018 yılından bu yana Wolfsburg formasını terleten Tisserand, yeşil beyazlı ekiple toplam 36 Bundesliga maçına çıkıp 1 gol kaydetti.

FRANSA'DA DA OYNADI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da oynayan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt'ta ter döktü.

MARCEL TİSSERAND HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011–2013 Monaco B

2013–2016 Monaco

2014 › Lens (kiralık)

2014 › Toulouse B (kiralık)

2014–2016 › Toulouse (kiralık)

2016–2018 FC Ingolstadt

2017–2018 › VfL Wolfsburg (kiralık)

2018– VfL Wolfsburg 10

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