Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 11. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı 10. bölüm izle

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MARAŞLI 10. bölüm FULL İZLE!

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 10. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 10. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 11. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MARAŞLI 11. BÖLÜM ÖZETİ

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.

MARAŞLI 10. BÖLÜM İZLE

Maraşlı 10. bölümü izlemek için tıklayınız!

MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca;