Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Maraşlı dizisi Kahramanmaraş'ta mı çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Kahramanmaraş'ta mı çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Maraşlı hangi ülkede, hangi ilde çekiliyor? Maraşlı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Dizinin başlamasıyla birlikte dizinin Kahramanmaraş şehrinde mi çekildiği araştırılmaya başlandı. Peki dizi nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi Maraş'ta mı çekiliyor İstanbul'da mı çekiliyor?

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

En çok merak edilen konulardan birisi Maraşlı dizisinin nerede çekildiğidir. Maraşlı dizisi isminden dolayı birçok insanın Kahramanmaraş'ta çekildiğini düşünmesine neden olmaktadır. Lakin Maraşlı dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Maraşlı dizisi İstanbul'da Galata Kulesi, Beyazıt ve civarındaki ilçelerde çekilmektedir.

Kısacası ekranların izlenme rekoru kıran Maraşlı dizisi İstanbul şehrinde çekilmektedir. Dizinin Fatih (Beyazıt) ve civar ilçelerde çekildiği düşünülmektedir.

MARAŞLI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maraşlı dizisi yeni bölümü her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bana nasıl baktığını görmüyorum mu sanıyorsun..."

Kalp krizi geçirmesi sebebiyle hastanede olan Aziz'in durumu iyidir. Necati, hastanede Mahur ve Maraşlı arasındaki gerilimi ve aşkı fark eder. Mahur, Necati'ye içini döker, Maraşlı'nın ondan uzak durduğunu da anlatır. Necati; Mahur'u, Maraşlı konusunda yüreklendirir. Necati'nin bu konuda bir planı mı vardır?

Savaş, hastanenin önüne gelmiştir ve İlhan'la 'polise ihbar etme' mevzusunu konuşurlar. İlhan uyuşturucu satacağına ölmeyi göze almıştır. Savaş, İlhan'a elinde işine yarayacak fotoğraflar olduğundan bahseder. İlhan fotoğraflara ulaştığında dönüşü olmayan bir yola girecektir…

Savaş, depodaki mal karşılığında Nevzat'ı alıkoyar. Sami, depodaki mallar ve Nevzat'ın hayatı üzerinden Maraşlı'yla pazarlık yapar. Maraşlı için Nevzat'ın hayatı daha kıymetlidir. Maraşlı'nın tehlikeli planı nedir?

Mahur, Maraşlı'yı işten çıkarma konusunda çok kararlıdır. Maraşlı, ona hala tehlikede olduğunu hatırlatır. Maraşlı, Mahur ile ilgili ses kaydı alır. Onu üzüyor olmaktan çok mutsuzdur ve yalan söylediği için vicdanı rahatsızdır. Maraşlı ve Mahur bir araya gelebilecek midir?

Sami'nin adamları, Mahur ve Maraşlı'ya pusu kurar. İkili kaçmayı başarır ama Mahur vurulmuştur. Köşeye sıkışan Maraşlı, çok kan kaybeden Mahur'u kurtarmak için Sami ile pazarlık yapmak zorunda kalır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarabilecek midir?