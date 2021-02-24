Maraşlı dizisi Savaş kim? Maraşlı dizisi Savaş Saygın Soysal kimdir? Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saygın Soysal eşi kim?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Maraşlı, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi Savaş kim? Maraşlı dizisi Savaş Saygın Soysal kimdir? Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saygın Soysal eşi kim?

ATV ekranlarında 11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi Savaş kim? Maraşlı dizisi Savaş Saygın Soysal kimdir? Saygın Soysal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saygın Soysal eşi kim?

MARAŞLI DİZİSİ SAVAŞ KİM? MARAŞLI DİZİSİ SAVAŞ SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Maraşlı Savaş, 40 yaşlarındadır. Yakışıklı, karizmatik, atletik vücutlu, yüksek zevkleri olan, zeki ve karanlık bir adamdır. En iyi puroyu, şarabı bilir. Damak tadına düşkündür, üstü başı zevklidir. Çoğunlukla siyah giyinir. Sanattan anlar. Xeroderma Pigmentosum, diğer adıyla EPP hastasıdır. Yani güneşe çıkamaz. Hayatını hep karanlık ortamlarda sürdürmek zorundadır, dışarı çıktığında çok dikkatli olur. Çünkü vücudu tepki göstermektedir. En belirgin özelliği bu hastalıktır. Güneşli havalarda kullandığı özel bir şemsiyesi vardır. Biriyle konuşurken sarf edilen önemli kelimeleri konuşma esnasında not defterine yazma huyu vardır.

SAYGIN SOYSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2 yaşındayken Bursa'ya taşındı ve İlkokuldan sonra da Trabzon'a taşındılar. Liseyi Trabzon'da bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde okumuştur.

Saygın Soysal , 2005'de "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte rol almıştır ve Çavuş Yunus karakterini canlandırmıştır.

2006 yılında baş rollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinde rol almıştır.

2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan Ağa karakterini canlandırmıştır.Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

Saygın Soysal , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte rol almıştır.

SAYGIN SOYSAL EŞİ KİM?

Saygın Soysal, 2018 yılında Gökçe Uzun ile evlenmiştir.