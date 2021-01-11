Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Maraşlı İlhan'ı canlandıran Cemil Büyükdöğerli kimdir? Cemil Büyükdöğerli kaç yaşında ve nereli

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Maraşlı dizisi ilk bölümüyle seyircilerden büyük ilgi görüyor. Baş rollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi, Pazartesi günleri ATV ekranlarında yer alacak. Maraşlı, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla ilgi görüyor. Peki, Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli kimdir?

11 Ocak Pazartesi itibariyle yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla büyük ilgi gördü. ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bugün ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor. Baş rollerinde Alina Boz ve Burak Deniz'in yer aldığı Maraşlı dizisi, Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı'nın, Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in kıymetli kızı Mahur'u kurtarması ve ilişkilerini konu alıyor. Peki, Maraşlı dizisi İlhan kimdir? İlhan karakterine hayat veren Cemil Büyükdöğerli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MARAŞLI İLHAN CEMİL BÜYÜKDÖĞERLİ KİMDİR?

Maraşlı İlhan, 41 yaşındadır. Aziz'in en büyük oğludur, Mahur'un abisidir. Şirketin yönetim kurulu başkanıdır. Tam bir işkoliktir. Çok iyi bir ticari zekası vardır. Şirketin bu derece büyümesinde hayati rolü vardır. Tüm vaktini ise ayırdığı için karısı Dilşad'a ve oğlu Oğuz'a yeterince ilgi gösteremez.

Maraşlı dizisinde İlhan karakterine hayat veren, Cemil Büyükdöğerli, 24 Aralık 1980 yılında İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu ve sunucudur. 1999 yılında Gazi Anadolu Lisesi bitirdi. 2000'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro ana sanat dalı oyunculuk bölümü'nü kazanmıştır. Bu bölümde Şahan Gökbakar ile tanıştı.

İlk kez 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir'de Prof.Dr.Fahrettin Topak rolüyle ekran karşısına çıkan Cemil Büyükdöğerli, daha sonra Gen filminde oynadı. Daha sonrasında Kavak Yelleri dizisinde "Atakan" rolünü canlandırdı. Cemil Büyükdöğerli ayrıca önce Tamay Kılıç, sonrasında Defne Joy ile birlikte TV8'de Bir İş İçin Lazım adlı yarışmayı sundu.

Cemil Büyükdöğerli, ayrıca birçok tiyatro oyununda da yer almıştır.