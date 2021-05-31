Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 20. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 20. bölümde neler olacak?
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Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 20. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 20. bölümde neler olacak?

Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 20. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 20. bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Maraşlı canlı izle! Maraşlı ATV canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı yeni bölümde neler olacak? araştırıyorlar. Peki, Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 20. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 20. bölümde neler olacak?

Ekranları sevilen dizisi Maraşlı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Maraşlı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Maraşlı canlı izle! Maraşlı ATV canlı izle! Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı yeni bölümde neler olacak? araştırıyorlar. Peki, Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 20. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 20. bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

MARAŞLI CANLI İZLE!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Oyunda kartlar yeniden dağıtılıyor!

Maraşlı, cezaevinde tanıştığı koğuş ağası Fuad'ın hayatını kurtarır. Fuad ve Maraşlı o günden sonra kardeş gibi olurlar. Maraşlı delil yetersizliği sebebiyle beraat eder. Fuad, Maraşlı'yı tüm hayatını etkileyecek bir teklifte bulunur. Maraşlı bu teklifi kabul edecek midir?

Mahur, halası Hamiyet ile birlikte yeni bir evde yaşamaya başlar. Aziz ve İlhan'ın ölümünden sonra devam eden soruşturmayı Savcı Tolga yürütmektedir. Maraşlı, Mahur'u uzaktan da olsa görmeye gittiğinde o sırada Savcı Tolga elinde çiçekler ile gelir. Maraşlı ve Mahur yeniden bir araya gelebilecek midir?

Maraşlı'nın tahliye haberini alan Savaş ise Savcı Tolga'nın başına bela olacağından emindir. Bu nedenle Savcı Tolga'nın arabasına tehdit mesajı bırakır. Ama Savcı hiç aldırış etmez. Savaş'ın yeni planı ne olacaktır?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE!

MARAŞLI 20. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Mahur'un adını öyle kafanıza göre ulu orta yerde kullanmamanızı tavsiye ederim!"

Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır. Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?

MARAŞLI 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 20. bölüm canlı izle! 31 Mayıs Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 20. bölümde neler olacak? - Haberler
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