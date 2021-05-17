Maraşlı Canlı izle! ATV Maraşlı 18. bölüm canlı izle! 17 Mayıs Maraşlı full HD Canlı izle! Maraşlı 18. bölümde neler olacak?

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MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O tetiği çekersen, hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin"

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?

MARAŞLI 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sen beni kendi intikamını almak için kullanmayı seçtin!"

İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister. Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

MARAŞLI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!