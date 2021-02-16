Maraşlı 6. bölüm full izle! Maraşlı son bölüm full, tek parça izle! Maraşlı 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı 6. bölümü ile 15 Şubat Pazartesi akşamı ATV ekranlarında diziseverlerle buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Savaş, Mahur'u kaçırarak, zindan gibi bir odaya kapattı. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü düşünürken; Türel Ailesi'ni ve Ozan'ın hayatlarını değiştirecek sürpriz ekranlara gelen diğer gelişmelerden oldu. Maraşlı izle!

Maraşlı 6. bölümü ile 15 Şubat Pazartesi akşamı ATV ekranlarında diziseverlerle buluştu. Dizinin bu haftaki bölümünde Savaş, Mahur'u kaçırarak, zindan gibi bir odaya kapattı. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü düşünürken; Türel Ailesi'ni ve Ozan'ın hayatlarını değiştirecek sürpriz ekranlara gelen diğer gelişmelerden oldu. Peki, Maraşlı son bölümde neler oldu? Maraşlı 6. bölüm full izle! Maraşlı son bölüm full, tek parça izle! Maraşlı 7.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak? Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

MARAŞLI 6. SON BÖLÜM FULL İZLE!

MARAŞLI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maraşlı 7. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.