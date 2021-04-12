Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle! ATV Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 12. bölüm izle

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MARAŞLI 12. bölüm FULL İZLE!

Maraşlı dizisi ATV ekranlarında 12. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 12. bölümün ardından şimdi de Maraşlı 13. bölüm için araştırmalarına başladılar. Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı 13. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MARAŞLI 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MARAŞLI 13. BÖLÜM ÖZETİ

"Sana zarar verdiler, benim canımı yaktırlar! Ne yapsaydım..."

Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler. Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

MARAŞLI 12. BÖLÜM İZLE

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MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.