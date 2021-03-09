Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 9. bölüm tek parça kesintisiz izle!

Alina Boz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 9. bölüm tek parça kesintisiz izle! Detaylar haberimizde.

Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Maraşlı 9. bölüm tek parça kesintisiz izle! Maraşlı son bölüm izle!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı;Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi?

Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?

Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir.Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez.Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi?

Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz,Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi?

Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.

MARAŞLI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

8 Mart Pazartesi günü yayınlanan Maraşlı dizisinde, sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Maraşlı dizisi 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.