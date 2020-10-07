Mapping ne demek? Mapping gösterisi nedir, ne anlama gelir?
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Mapping ne demek? Mapping gösterisi nedir, ne anlama gelir?

07.10.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:09
Mapping ne demek? Mapping gösterisi nedir, ne anlama gelir?

Mapping adıyla anılan kavramın Türkçe karşılığı ''haritalama'' demektir ve genellikle özel günlerde düzenlenen gösterilerde düzenlenir. Mapping gösterisi olarak bilinen etkinliklerde iki ve üç boyutlu tasarımlar dikkat çeker. Mapping nedir?

İzleyene görsel şölen yaşatan mapping gösterileri bir projeksiyon tekniği olarak ortaya çıktı ve son dönemde birçok alanda tercih edilir hale geldi. Özel bir yazılımla hazırlanan görüntüler, bir zemin üzerinde üç veya 2 boyutlu olarak yansıtılabilir. İşte, detaylar...

MAPPİNG NE DEMEK?

İngilizce bir kelime olan mapping, 'map' yani harita kelimesinden türemiştir ve haritalama anlamına gelir. Mapping'leri elde etmeye yarayan özel bir yazılım programı dahi vardır.

MAPPİNG GÖSTERİSİ NEDİR?

Video haritalama, projeksiyon haritalama, genellikle düzensiz şekilli nesneleri bir ekran yüzeyine dönüştürmek için kullanılan projeksiyon tekniğidir. Bu nesneler, binalar, küçük iç mekan nesneleri veya tiyatro sahneleri gibi manzaralar olabilir. Özel bir yazılım kullanarak, iki veya üç boyutlu bir nesne, üzerine yansıtılacağı gerçek ortamı taklit eden sanal program üzerinde uzamsal olarak haritalanır. Yazılım, istenen herhangi bir görüntüyü o nesnenin yüzeyine sığdırmak için bir projektörle etkileşime girebilir.

Doğal dokuya uygun hazırlanan içerik, film ve animasyonların, belli bir yüzeye tam olarak oturtulması işlemini ifade eder. İçerikler ilk olarak tasarlanır ve sonrasında mapping yazılımına gönderilir ve ardından projeksiyonlarla dokuya yansıtılarak elde edilir.

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