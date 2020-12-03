Manyas Trafik ışıkları ile tanıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manyas Trafik ışıkları ile tanıştı

03.12.2020 15:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:03
Manyas Trafik ışıkları ile tanıştı

Manyas ilçesi yıllar sonra ilk defa trafik ışıkları ile tanıştı.

Manyas ilçesi yıllar sonra ilk defa trafik ışıkları ile tanıştı. Bandırma Caddesi Boğazpınar mahalle yolu ve Milli Egemenlik Caddesi ile Sanayi yoluna trafik ışıkları kondu.

Manyas'ta 4 yol kavşağında her an olası kaza yaşanabileceği korkusu da sona erdi. Daha önce hasarlı yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının yaşandığı yola Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ışıkları konuldu. Kredi Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdunun da hizmete girmesiyle birlikte görüş alanının azalması bu caddelerde sürücülere sıkıntılı anlar yaşatıyordu. Uzun süre Boğazpınar yoluna direğe ayna konulmuş fakat bu da çözüm olmamıştı. AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, trafik ışıklarının yerleştirilmesi ve hizmete girmesi ile ilgili olarak, trafik ışıklarının getirilmesinde katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti. Barçın "Bundan sonra sürücülerimiz güvenli bir şekilde bu caddelerimizi kullanacaklardır, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mardin Ovası yer fıstığı ile tanıştı, verim yüzleri güldürdü
Mardin Ovası yer fıstığı ile tanıştı, verim yüzleri güldürdü
Hizanlı öğrenciler ilk defa yüzme havuzuyla tanıştı
Hizanlı öğrenciler ilk defa yüzme havuzuyla tanıştı
Trafik ışıklarında görünmez kaza
Trafik ışıklarında görünmez kaza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Gökhan Gönül Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manyas Trafik ışıkları ile tanıştı - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 16:08:06. #1.14#
title