Manyas'ta tam kapanma nedeniyle meydan ve sokaklar boş kaldı

Manyas ilçesinde, tam kapanma dolayısıyla meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Manyas ilçesinde, tam kapanma dolayısıyla meydan ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kaymakam Fatih Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Enes Dündar ile uygulama noktasındaki denetimlere katıldı.

YIldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Kolluk kuvvetlerimiz tüm araç ve kişileri izin konusunda sorguluyor. İlçe halkına kurallara azami hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ederim. Birlikte hareket edersek ve kişisel sorumluluk bilincini taşırsak kısa zamanda inşallah normal sürece geçeriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın