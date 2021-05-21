Manyas'ta eller semaya Filistin'e zulmün sona ermesi için açıldı
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Manyas'ta eller semaya Filistin'e zulmün sona ermesi için açıldı

Manyas'ta eller semaya Filistin'e zulmün sona ermesi için açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manyas'ta ki tüm camilerde de Filistin'de devam eden zulmün sona ermesi için Cuma namazı öncesi dualar edildiDiyanet İşleri Başkanlığınca tüm yurtta Cuma namazı öncesi Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için dua yapılması genelgesi doğrultusunda Manyas'ta ki tüm camilerde de...

Manyas'ta ki tüm camilerde de Filistin'de devam eden zulmün sona ermesi için Cuma namazı öncesi dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm yurtta Cuma namazı öncesi Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu için dua yapılması genelgesi doğrultusunda Manyas'ta ki tüm camilerde de zulmün sona ermesi için dualar edildi. Merkezi sistem aracılığıyla Merkez Çarşı Camisinde din görevlileri Salman Temur ve Hüseyin Altın tarafından Yasin, Tebareke, Fetih ve kısa süreler okunarak, duaya edildi. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız'da duaya katılanlar arasındaydı. Cuma namazı sonrası için Filistinli Müslümanlar için yardım toplandı. - BALIKESİR

Manyas'ta eller semaya Filistin'e zulmün sona ermesi için açıldı
Manyas'ta eller semaya Filistin'e zulmün sona ermesi için açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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