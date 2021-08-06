Manyas'ta eller semaya afetlerin son bulması için açıldı
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Manyas'ta eller semaya afetlerin son bulması için açıldı

Manyas'ta eller semaya afetlerin son bulması için açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'de yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları başta olmak üzere ülke üzerindeki afetlerin son bulması için cuma namazı öncesi Manyas'taki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Türkiye'de yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları başta olmak üzere ülke üzerindeki afetlerin son bulması için cuma namazı öncesi Manyas'taki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Çarşı Camii din görevlileri Salman Temur ve Hüseyin Altın, Kur'an-ı kerim okudu. Cemaat, ülkemiz üzerinde başta yangınlar olmak üzere salgın hastalık ve bütün afetlerin son bulması için dua etti. Vatandaşların duaları sonrası cuma namazı kılındı. - BALIKESİR

Manyas'ta eller semaya afetlerin son bulması için açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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