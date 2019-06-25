Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci

Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci

Balıkesir'in Manyas ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya'nın bir oğlu oldu.

Manyas Kaymakamı Kaya'nın babalık sevinci

Balıkesir'in Manyas ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya'nın bir oğlu oldu.

Muhammed-Dilara Kaya çiftinin Balıkesir'deki bir özel hastanede sezeryanla bir erkek çocukları oldu. Kaya ailesinin ilk çocukları olan ve Ali İmran adı verilen bebeğin 4 kilo 240 gram ağırlığında dünyaya geldiği belirtildi. Ali İmran bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi oldukları açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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