Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı - Haberler
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Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve şarkıcı İrem Derici'nin yer aldığı halk konseri ile kutlandı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ve şarkıcı İrem Derici'nin yer aldığı halk konseri ile kutlandı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri fener alayı ile başladı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mevlüd Taş ve çok sayıda vatandaş bando eşliğinde Hükümet caddesi üzerinden Atatürk meydanına yürüdü. Halk oyunları gösterisinin ardından da sahneye şarkıcı İrem Derici çıktı. Manyaslılar, Derici'nin en güzel şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahne de kalan Derici izleyenlerine güzel bir gece yaşattı. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin de İrem Derici'ye Manyas'ın ünlü süt ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim etti.

Ayrıca, 70 polisin görev adlığı etkinlikte aşı belgesi gösteremeyen ve PCR test belgesi olmayanlar konser alanına alınmadı.

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı

Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Manyas'ın düşman işgalinden kurtuluşu, fener alayı ve İrem Derici konseri ile kutlandı - Haberler
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