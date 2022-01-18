Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor - Haberler
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Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor

Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor
AA / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.

Hamamlı Mahallesi'nden Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan balıkçı Osman Arı'yı (61) arama çalışmaları sürüyor.

Dün akşam saatlerine kadar yürütülen çalışmalarda Arı'ya ulaşamayan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı.

Botlarla göle açılan ekipler, dalgıç kıyafetleriyle gölde Arı'yı aramayı sürdürüyor

Gölde ve sazlık alanlarda arama yapan ekiplere iz takip köpeği, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ve Komando timi de eşlik ediyor.

Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor

Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor

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AA / Süleyman Özaydın - Son Dakika Haberleri

Manyas Gölü, Osman Arı, Balıkesir, Jandarma, Güncel, Haber

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