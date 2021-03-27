BALIKESİR Manyas Barajı doldu, çiftçilerin yüzü güldü

Manyas Barajı doldu, çiftçilerin yüzü güldüBalıkesir'de Manyas Barajı'nın, yağışlar sonrası dolmasıyla birlikte dolu savaktan su salınmaya başlandı.

Manyas Barajı doldu, çiftçilerin yüzü güldü

Balıkesir'de Manyas Barajı'nın, yağışlar sonrası dolmasıyla birlikte dolu savaktan su salınmaya başlandı. Barajın doluluğu, çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan tarımsal sulama ve enerji üretimine sahip Manyas Barajı, son zamanlarda gelen yağışlar ile birlikte doldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkilileri tarafından, barajda tehlike oluşmaması amacıyla barajdaki dolu savaktan su salınmaya başlandı. Salınan suyun, Kocaçay vasıtasıyla Manyas Gölü'ne ve Karacabey Ovası'na akıtıldığı belirtildi. Barajın dolmasıyla birlikte enerji üretimi de başlarken, barajın 428 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olduğu yetkililer tarafından vurgulandı. Manyas'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Hacıosman Mahallesi yakınlarındaki Türkiye'nin 523'üncü, Balıkesir'in ise 25'inci büyük enerji santraline sahip Manyas Barajı, yıllık 40 GWH (Gigawattsaat) dolaylarında enerji üretiminin yanı sıra, tarım alanlarının sulamasında da kullanılıyor.

Manyas Barajı'ndan halen Bandırma'nın Ergili, Aksakal, Doğa mahalleleri ile Susurluk ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ve Manyas sahil kesimlerinde 200 bin dekarı aşkın arazi sulanıyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, açıklamasında sonbahar ve kışın ilk aylarında pek yağış olmadığını kar yağışı ve ardından son günlerde yağan yağmurların çiftçileri sevindirdiğini söylerken, Eğer kar yağışı ve bu son yağmurlar yağmasaydı özellikle çeltik ekimimiz tehlikeye girecekti. Şimdi bu endişemiz ortadan kalktı dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı