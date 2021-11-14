Manuş Baba kimdir? Manuş Baba gerçek adı nedir, kaç yaşında? Manuş Baba anlamı nedir, nereli?

Manuş Baba kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Pop, rock ve deneysel olarak nitelendirdiği kendi beste ve cover kayıtlarını kişisel web sayfalarında, sosyal medyada ve konserlerinde paylaşması ile adını duyuran Manuş Baba hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Manuş Baba kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri… Manuş Baba gerçek adı nedir, kaç yaşında? Manuş Baba nereli?

MANUŞ BABA GERÇEK ADI NEDİR?

Sahne adıyla Manuş Baba adıyla bilinen sanatçının gerçek adı, Mustafa Özkan'dır. Manuş adını çocukluk dönemi anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamında Manuş olarak seslenmesiyle almıştır. ''Baba'' ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan, ilk sesleniş, ilk kelimedir.

MANUŞ BABA KİMDİR?

Mustafa Özkan 1 Aralık 1986 tarihinde Tarsus, Mersin'de dünyaya geldi. Manuş Baba olarak sahne alan Türk müzisyen ve şarkıcı. İlkokul dörde kadar Tarsus Turgut İçgören ilköğretim okulunda okudu. Babasının 1996 baharı mevsimlik işçi olarak Antalya'da çalıştığı zamanlarda ailesiyle birlikte Antalya'ya yerleşti.

İlkokul ve ortaokul eğitimini Barbaros İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini Antalya Gazi Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında babasının kendisine aldığı gitarla müziğe ilk adımını atan Manuş; gitar, şan ve müzik eğitimi aldığı derslerden sonra 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü kazandı. O dönemlerde kendi cover ve beste kayıtlarını sosyal ağlarda paylaşarak ismini duyurdu. 2015 yılı itibariyle müziğine ilgiyle yaklaşan Murat Kınay ile tanıştı ve birlikte çalışmaya başladı.

Çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan Manuş Baba için, Antalya'dan İstanbul'a uzanan müzik yolculuğu birçok yeniliği de beraberinde getirdi. 2016'nın başlarında "Albümsüz Türkiye Turnesi" kapsamında birçok şehirde dinleyenleriyle buluşan sanatçı, "Birbirimize İyi Gelelim" diyerek sevginin gücüne dikkat çekti.

Konserler tüm hızıyla devam ederken Manuş Baba, "Dönersen Islık Çal" adlı ilk albümünü dinleyenlerine bir hediye sunma düşüncesiyle Mayıs 2017'de Kınay Production etiketiyle yayınladı. Albüm, birçok sanatçıya tanıklık eden Erekli –Tunç Stüdyolarında kaydedildi. Birbirinden değerli müzisyenlerin katkıda bulunduğu bu albümde Manuş Baba'ya; Klavye kayıtlarında Tansu Çuhacı, Elektrik ve Akustik gitar kayıtlarında Akın Eldes ve Onur Taşkan, Bass Gitar kayıtlarında Erdinç Ayar, Davul kayıtlarında Ata Erdem Şimşek, Klarnet kayıtlarında Bilge Kaan, Vural Ardıç ve Mertcan Kıranda, Bağlama kayıtlarında Ayhan Aydın ve Ud kayıtlarında Volkan Şenlendirici gibi eşsiz müzisyenler eşlik etti. Albümün mix çalışmaları Mert Kasap ile mastering çalışmaları ise New York'ta Andy Vandette ile tamamlandı. Albümde deneysel bir ruha sahip olan birbirinden farklı 11 şarkı yer alıyor. Manuş Baba'nın kendi söz ve müziğinin bulunduğu şarkıların yanı sıra aynı zamanda "Dönersen Islık Çal" albümünde Ülkü Aker, Cemal Süreya ve Ahmed Arif dokunuşları da bulunuyor.

Albümleri:

Dönersen Islık Çal (2017)

İki Gözümün Çiçeği (2019)

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