Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti Çorum'un İskilip ilçesinde yediği mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Çorum'un İskilip ilçesinde yediği mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araziden toplanan mantarları yiyen 73 yaşındaki Mustafa Güler ve 3 yakını bir süre sonra rahatsızlandı. İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 4 kişiden Mustafa Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM

Kaynak: İHA