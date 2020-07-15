Mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti
Çorum'un İskilip ilçesinde yediği mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.
15.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:33
Çorum'un İskilip ilçesinde yediği mantardan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araziden toplanan mantarları yiyen 73 yaşındaki Mustafa Güler ve 3 yakını bir süre sonra rahatsızlandı. İskilip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 4 kişiden Mustafa Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇORUM
Kaynak: İHA