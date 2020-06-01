Mantar toplarken 2 bin 800 yıllık tarihi kalıntı buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mantar toplarken 2 bin 800 yıllık tarihi kalıntı buldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yaşayan Orhan Koşar, kuzu göbeği mantarı toplamak için gittiği Çiğşar Mahallesi'nde duvar kalıntıları buldu.

Mantar toplarken 2 bin 800 yıllık tarihi kalıntı buldu
01.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:19
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yaşayan Orhan Koşar, kuzu göbeği mantarı toplamak için gittiği Çiğşar Mahallesi'nde duvar kalıntıları buldu. Araştırmacı-Yazar Celil Çınkır, duvarın Hitit Dönemi'nde Asitavandas Krallığı'nca inşa edilmiş Andırın Seddi olduğunu söyledi.

İlçenin kırsalındaki 1850 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde kuzu göbeği mantarı toplamaya çıkan Orhan Koşar, mantar aradığı sırada ormanlık alanda duvar olduğunu fark etti. Duvarının uzun olması ve görüntüsü itibariyle de tarihi bir döneme ait olabileceğini düşünen Koşar, duvarla ilgili olarak Araştırmacı-Yazar Celil Çınkır'a bilgi verdi. Çınkır, yaptığı araştırmada duvarın 450 metre uzunluğunda 2 bin 800 yıllık bir duvar olduğunu ortaya çıkardı.

Celil Çınkır, daha sonra Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Toroğlu ve Orhan Koşar ile bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Çınkır, 7 yıldır bölgede araştırma yaptığını, duvarın sur duvarı olduğunu ve ilk defa gördüğünü söyledi.Duvarın bulunduğu bölgenin Tapır Bölgesi olduğunu ifade eden Çınkır, duvarın 2 bin 800 yıl önce Hitit Dönemi'nde Asitavandas Krallığı'nca güvenlik amaçlı inşa edilmiş Andırın Seddi olduğunu söyledi. Bölgede başka sur duvarlarının da olduğunu ifade eden Çınkır, şöyle devam etti: "Bu bölgeye 'Tapır Bölgesi' diyorlar ve Andırın Seddi'ne Tapır Beli Sur Duvarı da denilebilir. Burasının uzunluğu 450 metre ben haritadan ölçtüm. Tapır Beli Sur Duvarı coğrafi konum olarak Çiğşar Ziyarettepesi'nin güneyinde bulunan Hastepe'nin güneydoğu eteklerinden başlayarak 1920 rakımlı tepenin eteklerine kadar uzanan bir bölge. Ortalama rakamı 1670 metre ile 1680 metre arasında değişiyor. 10 metrelik bir kot farkı var. Şu an zaman zaman 120 santimetreye çıkan bir duvar yüksekliğini görmekteyiz burada. Bunların yapılma amacına baktığımızda akla ilk gelen Kapadokya ve Kilikya arasındaki bir sınır duvarı olabilir. veya Asur Krallığı arasında bir sınır duvarı olabilir. Haçlı seferlerini önlemek için yapılan bir duvar olabilir. Milattan Önce 1975-1725 yılları arasında Asur ticaret döneminde Kayseri'den Şam'a ve Yumurtalık limanına giden ticaret yolu üzerinden Gümrük noktalarının olduğu bir yer olabilir bu amaçla yapılan bir duvar olabilir. En önemlisi de milattan önce sekizinci yüzyılda Karatepe'deki kitabelerden öğreniyoruz bunu. Kral Asitavandas 'Ben kuzeyin vahşi kavimlerini yendim dize getirdim ve bölgeyi güvenilir hale getirmek için duvarlar ördüm' diyor. Akla en mantıklı gelen Milattan Önce 8'nci asırda yani yaklaşık 2800 yıl önce güvenlik açmalı yapılan bir sur duvarı olduğunu söyleyebiliriz."'ÇİN SEDDİ'NİN BENZERİ GİBİ'Prof. Dr. Emin Toroğlu da, duvarın başka bir ülkenin saldırılarına karşı önlem almak için yapıldığı bir set olduğunu belirterek, "Çiğşar-Çokak Bölgesine  baktığımızda burası tarih boyunca çeşitli milletler tarafından  sınır bölgesi olarak anlaşıldığına göre uzunluğu ve yapı tarzına baktığımızda Çin Seddi'nin bir benzeri gibi. Yani bir ülkeyi başka bir ülkenin saldırılarından korumak üzere yapıldığı anlaşılıyor" dedi.'İLÇEMİZ BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR'

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan da "İlçemiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır, bunu arazide gördüğümüz tarihi eserlerden anlıyoruz. Bölgemizde 50-60 civarında kale var, tarihi köprü, kaya mezarları, sur duvarları, mozaikler var. Bunların birçoğu tespit edilmiş. Bundan sonra tespit edilmeyen eserleri gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmak istiyoruz" diye konuştu

FOTOGRAFLI


- Andırınkahramanmaraş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kız bebeği olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kız bebeği olacak
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Rüştü Zorlu Adnan Menderes Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Mantar toplarken 2 bin 800 yıllık tarihi kalıntı buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:19:52. #1.14#
title