Mansur Yavaş'tan fotoğraf çektirmek isteyen gençlere güldüren yanıt: Çıkar telefonunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte partisinin Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'de bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehrin sokaklarında gezerken gençlerin kendisiyle fotoğraf çektirme isteğini kıramadı.

"ÇIKAR TELEFONUNU"

Fotoğraf çekiminin hemen öncesinde Mansur Yavaş, son zamanlarda sokak röportajlarında en çok kullanılan cümlelerden biri olan "Çıkar telefonunu" tepkisini gösterdi. Yavaş'ın bu göndermesi çevredekilerin gülüşmelerine neden oldu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Esprisinin ardından "Öyle diyorlar ya şimdi" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı" açıklamalarında bulundu.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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