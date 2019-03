Mansur Yavaş, Pursaklar'da Vatandaşlarla Buluştu - Ankara

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "PKK bizim bulunduğumuz yerin yakınından geçemez. Biz teröristi 'terörist', katili 'katil' diye tanımlarız. Teröriste 'gerilla' falan demeyiz." dedi.

Yavaş, partisinin Pursaklar'daki açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'da belediye başkanının iktidar partisinden olmasının 17 yıldır kente fayda sağlamadığını belirtti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in projelerini hayata geçirirken tek başına karar aldığını, kendisinin ise vatandaşa sormadan bir yatırımda bulunmayacağını anlatan Yavaş, "Yanlış bir şeydi, çok eleştirdik ama dinletemedik. Ankapark ile Çinlileri, yurt dışından yıllarca ağaç getirerek, Hans'ı ve George'u zengin etti. Oysa Ankara'nın civarı her türlü bitki ve çiçek ekilmeye elverişlidir. Çiftçi Ahmet, Mehmet, Kemal amcalar var iken, niye elin Alman'ını zengin edelim? 25 yıl belediye başkanlığı yaptı. İlk geldiği zaman fidanları dikseydi, 25 yılda her tarafımız orman olurdu." diye konuştu.

Kızılay-Esenboğa Havalimanı arasında ulaşımı sağlayacak metro hattının Pursaklar'dan geçeceğini vurgulayan Yavaş, göreve geldiğinde bu hattı hizmete sokacağını ifade etti.

Pursaklar'daki sorunları çözerek, yaşam standardını yükselteceklerine işaret eden Yavaş, "Yardım alan ailelerin çocuklarını okutacağız. Onların servis ücretini belediye olarak biz ödeyeceğiz. Atanamayan öğretmenler vasıtasıyla okuldan geri kalan zamanlarda öğrencilerin çok iyi yetişmesini sağlayacağız. Kütüphane, kreş, ailelerin oturabileceği bir yeşil alan yok. Adeta burası otele dönmüş. Proje denildiği zaman beton anlıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"İftiralara başladılar"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin vatandaşın içerisine çıkıp, gezmeye cesaret edemediğini öne süren Yavaş, şunları söyledi:

"Salon toplantıları ile işi geçiştiriyor. Bir çıksa Ankara'nın içerisine vatandaşların dertlerini daha iyi görecek. Çıkamayınca gördüler ki seçimi kaybediyorlar. Sonrasında ise Mansur Yavaş, 'Belediyelere PKK'lıları alacak', diye iftiralara başladılar. Bizlere yakışan iftira atın. PKK bizim bulunduğumuz yerin yakınından geçemez. Biz teröristi 'terörist', katili 'katil' diye tanımlarız. Teröriste 'gerilla' falan demeyiz. Bunu dedikten sonra da sanki başkası söylemiş gibi kendi söylediğini yasaklatan dünyada bir başka örnek yoktur."

Yavaş, korumalarının olmadığını belirterek, "Bana direkt ulaşabilirsiniz. Bu arkadaşımızda (Özhaseki) bir alışkanlık var. Programlara 15-20 tane devletin koruma polisi ile gidiyor. Önce toplantı yapacağı salonları polis köpekleri arıyor. Arkasından içeri girdiği zaman bir de 'yaklaşmayın' diye şerit koyuyorlar. Yarın o makama gelirse, hanginiz derdinizi anlatabileceksiniz? Boş laflara inanmıyoruz. Ankara'ya bereket ve huzur getireceğimize inanıyoruz." dedi.

Etkinliğin ardından Pursaklar İYİ Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yavaş'a, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Burgaz eşlik etti.

