Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
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Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

Başkanı Mansur Yavaş, arıtma tesisinin yapılması için kredi alınmasına rağmen işin yapılmaması nedeniyle, Melih Gökçek hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu
14.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda şikâyetin konusu olarak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İ. Melih Gökçek ve resen araştırılacak diğer şüphelilerin, acil ihtiyaç olarak nitelendirilen ve 20 yıl önce yapılmasının gerektiği açıkça bildirilen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'nin revizyonunun yapılmaması ile halk sağlığını ciddi şekilde tehlikeye sokarak TCK 257. Maddesi'nde düzenlenen kamu görevlisinin görevini zamanında yapmayıp geciktirmesi, yani görevi ihmal şeklindeki görevi kötüye kullanma suçunu işlemeleri oluşturmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

GÖKÇEK'İN TWEETİ HATIRLATILDI

Mansur Yavaş'ın şikayetinde, Gökçek'in asbestli borulara dair Twitter hesabından yaptığı, "220 KM ASBESLI BORU DÖŞENMESI KILOMETRESI HERŞEY DAHİL 37.000 TL'DEN 8.140.000 TL'DİR. KOCA ASKİ'NİN 8 MİLYONU YOK MU? NİYE ALGI YÖNETİMİ YAPIYORSUN SN YAVAŞ?" paylaşımını da hatırlattı.

"BİR DİNOZOR PARASI"

Yavaş suç duyurusunda, "Şüphelinin paylaşımında belirttiği rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Bu rakam şüphelinin geçmişte aldığı dinozorlardan sadece bir tanesinin parasıdır. Şüphelinin bu paylaşımı yapmaktaki amacı müvekkilin başarısız olduğu izlenimini uyandırarak itibarının zedelenmesini sağlamaktır. Paylaşımdaki rakamlar gerçeği yansıtmıyor olsa da söz konusu yatırımların yapılmamış olması bir gerçektir. Bu yatırımların yapılamamasının sorumlusu ise şüphelidir" dedi.

"ATIKSU ARITMA TESİSİ'NDE İYİLEŞTİRME YAPILMADI"

Savcılığa yapılan suç duyurusunda, Gökçek'e Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden su yatırımları ve Tatlar Arıtma Tesisleri'nin revizyonu için 2007 ile 2009 yılında 536 milyon lira kredi onaylanmasına rağmen toplum sağlığının hiçe sayıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi: "Şüphelinin Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediyenin borçlanmasına ilişkin meclis kararlarından birkaç örnek vermek gerekirse; 15.01.2009 tarihinde 500 milyon TL borçlanmasına, 13.02.2009 tarihinde ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yatırımları için 60 milyon TL borçlanmasına, en önemlisi de 14.05.2007 tarihinde 'Gerede Sistemi ile Tatlar Geri Dönüşümlü Su Projesi' için 536.000.000 TL borçlanılmasına karar verilmiştir. Fakat yukarıda belirttiğimiz rapordan da açıkça görüleceği üzere alınan bu para Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için kullanılmamıştır. Söz konusu borçlanma ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ne yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır."

Politika Manşet

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