Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

1983 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mansur Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş son dönemde birçok kişi tarafından merak edilip, internette aratılmaktadır. Peki Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi. Son dönemde sıkça adını duyduğumuz Mansur Yavaş ile ilgili detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte Mansur Yavaş'ın biyografisi...

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Mansur Yavaş 23 Mayıs 1955 Beypazarı'nda doğmuştur. Türk avukat, siyasetçi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.1999-2009 yılları arasında Beypazarı Belediye Başkanlığı yapmış olup, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuştur ve 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara büyükşehir belediye başkan adayı, eski Beypazarı belediye başkanı ve avukat. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı'nda gördü. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak öğrenimine devam etti.

1983 yılında fakülteden mezun olan Mansur Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrası Beypazarı'nda 13 yıl süresince serbest avukatlık yaptı. Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yıllarında Belediye Meclis üyesi, 1994 yılında MHP'den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den aday olup %51 oy oranıyla 8,500 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Tarihî Beypazarı konaklarının restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla "2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi", Türk Dil Kurumu tarafından Türkçenin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının "Çevre Ödülü" gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

18 Nisan 2004 seçimlerinde %55 oy oranı ve 11 bin oy alarak yeniden Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Ancak %27 oy alarak rakipleri İbrahim Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından üçüncü sırada seçimi tamamladı. Partisi MHP tarafından tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle CHP'ye katılması gündeme geldi.

21 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği kabul edildi. Ardından 2014 yerel seçimleri'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve parti meclisi toplantısında da aday oldu.

2014 yerel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu. Seçimi çok az farkla kaybetmiştir. 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'den istifa etmiştir.

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde, Ankara'da oyların yüzde 50,93'ünü almış ve seçim sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanması sonrasında 8 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır. Kendi döneminde çoğunlukla dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlaşma projeleri ön plana çıkmaktadır.

Mansur Yavaş evli ve iki çocuk babasıdır.